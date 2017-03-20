Лена Темникова и Ольга Бузова — не только коллеги. Они почти одновременно нарастили себе длинные искусственные пряди. В последнее время обе певицы особенно часто выкладывают в свои блоги результаты экспериментов с прическами.

Когда Лена заплела яркие длинные косички, ее поклонники отнеслись к этому неоднозначно: некоторые из них посчитали, что так она выглядит как подросток, несерьезно и непривычно. Вскоре певица сама расплела их и стала кудрявой. «Как вам? Может химию замутить?», — советовалась она. В итоге — вернулась к прямым волосам, нарастив длину. Все изменения, происходившие с певицей, вы можете увидеть в нашей галерее.

Оля перекрасилась в брюнетку после разрыва с Дмитрием Тарасовым. Свой асимметричный боб она то выпрямляла, то накручивала, в итоге сегодня появилась с длинной прической «конский хвост».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 20 2017 в 8:20 PDT

«Очень идет такой образ», «Тебе так круто с длинными волосами», «Олечка ты такая личность сама по себе, но сейчас это смешно, ты полностью пытаешься копировать внешность Костенко реально как маленький ребенок, но ведь это она а не ты должна копировать, верни свой образ, ты можешь хоть полностью попытаться все перекопировать но ей ты не станешь- она другая и таких как она миллион, а ты теряешь свою индивидуальность таким образом , он не вернётся к тебе из за того что ты сделаешь такую же прическу, скулы и губы, он ушел и надо вернуть себя и свою внешность и полюбить себя», «И все таки блондинкой лучше. Свежее, моложе и Олина индивидуальность. А так, как и многие отметили на Костенко похожа. Зачем пусть уже живут своей жизнью», — отреагировали подписчики.

А как считаете вы? Идет Ольге такая прическа? И кому из звезд длинные волосы больше к лицу?

Фото: instagram.com