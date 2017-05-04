Фирменный шпагат, прозрачные платья и снимки в бане стали неотъемлемыми атрибутами Анастасии Волочковой, которые уже приелись ее поклонникам. Сегодня прима-балерина решила внести нечто новое в свой Instagram. Артистка опубликовала пикантное фото, на котором предстала топлес, прикрывая обнаженную грудь своим домашним питомцем, котом Лакки.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 4 2017 в 2:07 PDT

«Как же я люблю всё белоснежное и красивое! И просыпаться я люблю тогда, когда пожелает душа», — подписала Анастасия.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Пользователи Сети начали наперебой «троллить» Волочкову. Одни отметили, что в таком возрасте уже неприлично выкладывать подобного рода кадры, другие же посоветовали Анастасии обратиться к врачу.

«Эксгибиционистка. Ну кто-нибудь отвезите это Чудо Юдо уже на принудительное лечение. Вся страна над ней потешается, а этой все равно, тут явно проблемы», «В таком возрасте некрасиво такое выставлять. Дочка все смотрит и другие дети», «Мозги через шпагат вытекли...», «Кот даже и не подозревает , что он в качестве бюстгальтера».

А как вам очередной образ Анастасии Волочковой?

Фото: instagram.com