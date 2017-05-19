Уругвайская певица Наталия Орейро прославилась на весь мир своей ролью девушки-пацанки Милагрос в сериале «Дикий Ангел». Когда проходили съемки, актрисе был всего 21 год. Сегодня звезда празднует свой 40-й день рождения, а выглядит лишь слегка старше, чем 20 лет назад.

Мы не удержались и с помощью приложения FaceApp попробовали представить, какой Наталия могла бы быть в преклонном возрасте.

Но совершенно не факт, что она такой станет. Судя по фотографиям ее мамы, Мабель Орейро, в девичестве Иглесиас, Наталия сохранит молодость еще на долгие годы. В отличной генетике, а также спокойном образе жизни и заключается семейный секрет красоты, признавалась она.

Ее партнеру по фильмам, 45-летнему Факундо Арана, повезло чуть меньше. Но он все тот же Иво, только старше. Актер занимается экстремальными видами спорта, благотворительностью, играет в театре и кино, женат на модели (а вовсе не на «Милагрос», что многие годы казалось логичным исходом их творческого союза) и воспитывает чудесных детей.

Фото: globallookpress.com, instagram.com