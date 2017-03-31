Мы изучили Instagram актера и убедились: он еще «ого-го»

Помните красавчика Иво из сериала «Дикий Ангел»? В него была влюблена не только Милагрос, но и добрая половина российских девочек, девушек, тетушек и даже бабушек.

Два года назад Наталья Орейро сняла клип, в котором поет по-русски, а Факундо Арана снова играет ее возлюбленного. Сам актер постарел, у него появились седые пряди, но изучив в день 45-летия мужчины его Instagram, мы можем смело констатировать: он еще «ого-го»!

Актер продолжает играть в кино и театре, а еще он путешествует, занимается экстремальными видами спорта, ходит в горы, тискает всех попадающихся на его пути собак, фотографирует, и всячески радуется жизни. В свободное от всего этого время мужчина музицирует и тусуется с друзьями:

Публикация от Facundo Arana (@facundoaranatagle)Мар 26 2017 в 8:12 PDT

Факундо уже 5 лет счастливо женат на модели и телеведущей Марии Сусини. Пара воспитывает троих детей: дочку Индию и двойняшек Яко и Моро.

Мы воспользовались сайтом in20years, чтобы представить, как он будет выглядеть через 20 лет, когда ему стукнет 65. Верим?

Фото: globallookpress.com, instagram.com