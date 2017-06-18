37-летняя певица Анна Семенович часто балует подписчиков личными фотографиями в своем Instagram. Сейчас певица находится на отдыхе в Греции, откуда поделилась пляжными снимками. Поклонников артистки впечатлила естественная красота Анны — многие сошлись во мнении, что без макияжа Анна выглядит намного моложе своего возраста.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Июн 17 2017 в 7:39 PDT

«И молодая и красивая без тонны штукатурки и пафосной обстановки», «Аня так мила без косметики», «Анечка, вы такая красивая, такая естественная», «Прекрасно выглядите!», «Анечка, вы красотка, просто супер», «Такая молоденькая!» — писали подписчики.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Июн 16 2017 в 4:05 PDT

Напомним, одна из самых сексуальных певиц на отечественной эстраде, Анна прилагает множество усилий, чтобы поддерживать себя в форме: правильное питание, массажи, спорт и СПА-процедуры.

А вам нравится, как выглядит Анна Семенович без макияжа?

(Орфография и пунктуация авторов сохранены.— прим.ред.)

Фото: instagram.com