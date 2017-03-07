Французская актриса Марион Котийяр до недавних пор казалась весьма скромной и благопристойной женщиной. Она сыграла Эдит Пиаф, стала первой актрисой после Софи Лорен, которая получила «Оскар» за роль не на английском языке. В личной жизни звезда также отличается завидным постоянством: в 2003 году она познакомилась с актером Гийомом Кане и с тех пор не расставалась с ним.

Все изменилось после скандала, в который звезда была втянута в связи с разводом Анджелины Джоли. Котийяр рассказала о сексе с Брэдом Питтом, а сегодня — опубликовала серию «неприличных селфи», после которых фанаты звезды взмолились: «О боже, зачем???», «Неееет! нет! Нет! Нет! Что с ее губами? Она пытается стать второй Анджелиной Джоли? Они выглядят отвратительно. Неееет, она была самой красивой от природы актрисой. Почемууууууу? Я ненавижу Кайли Дженнер за этот тренд», «Пожалуйста, только не это».

Сотрудники сайта Us Weekly связались с представителями звезды, которые успокоили общественность: губы Марион не подвергались никаким вмешательствам — ни косметолога, ни пластического хирурга.

Фото: instagram.com