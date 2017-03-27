Каждый год в СМИ появляются все новые сообщения о пластических операциях звезд. Мэрайя Кэри, которой сегодня исполняется 47 лет, все отрицает.

47-летняя певица Мэрайя Кэри с каждым годом выглядит все лучше. В чем ее секрет — во все более молодых партнерах, тщательном уходе за собой или особом отношении к собственной внешности — доподлинно неизвестно. Но в СМИ регулярно появляются все новые сообщения о ее пластических операциях.

Во время романа с миллиардером Джеймсом Пакером, например, певица за короткий срок похудела на 20 килограммов. Все дело в операции по уменьшению желудка, уверены журналисты. Она сделала это по примеру несостоявшегося мужа, который прошел через резекцию желудка в 2011 году и похудел с тех пор на 35 килограммов.

Матери двоих детей приписывают операции по увеличению груди и пластике носа, уколы ботокса и инъекции филлеров. Однако сама она хирургические вмешательства отрицает.

Сейчас у Мэрайи молодой бойфренд, 33-летний Брайан Танака, за которого она, по словам инсайдеров, планирует выйти замуж. Рядом с ним звезда продолжает становиться все свежее. Мы воспользовались сайтом in20years.com, чтобы заглянуть в будущее и представить, как певица выглядела бы через 20 лет.

Фото: globallookpress.com, instagram.com