Буквально вчера Лена Хиди опубликовала фотографию, на которой показала, как она выглядит дома. Даже без макияжа и в маске она способна очаровывать поклонников. Сегодня же актриса продемонстрировала свои морщинки, которых она совсем не стесняется. «Я провожу много времени в поездах. МНОГО. Кстати я смыла маску. И это хорошо.», — написала она.
«Как вам не стыдно быть такой красивой», «Вы не только красивая, но и забавная», «Королева Серсея, мы любим тебя», — восхищаются фанаты.
43-летняя актриса не боится выглядеть неуклюжей перед своим бойфрендом, и вовсю гримасничает на фотографиях, не обращая внимание на упреки косметологов. Тем не менее выглядит она получше, чем знаменитая Тесс Кристиан — женщина из Великобритании, которая прославилась тем, что сорок лет не улыбалась из страха постареть.
Фото: globallookpress.com, instagram.com
не такая она уже и старая. Но моложавость её портит, скрывает величество и аристократизм