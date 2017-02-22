Буквально вчера Лена Хиди опубликовала фотографию, на которой показала, как она выглядит дома. Даже без макияжа и в маске она способна очаровывать поклонников. Сегодня же актриса продемонстрировала свои морщинки, которых она совсем не стесняется. «Я провожу много времени в поездах. МНОГО. Кстати я смыла маску. И это хорошо.», — написала она.

Публикация от Lena Headey (@iamlenaheadey)Фев 22 2017 в 7:22 PST

«Как вам не стыдно быть такой красивой», «Вы не только красивая, но и забавная», «Королева Серсея, мы любим тебя», — восхищаются фанаты.

43-летняя актриса не боится выглядеть неуклюжей перед своим бойфрендом, и вовсю гримасничает на фотографиях, не обращая внимание на упреки косметологов. Тем не менее выглядит она получше, чем знаменитая Тесс Кристиан — женщина из Великобритании, которая прославилась тем, что сорок лет не улыбалась из страха постареть.

Фото: globallookpress.com, instagram.com