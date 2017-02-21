Актриса Лена Хиди по-настоящему многолика. Она представала перед поклонниками в образе прекрасной Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», молодой и в возрасте. Она носила смешные очки и не стеснялась выглядеть неуклюжей во время беременности. Сегодня Лена показала себя без прикрас — такой, как она выглядит дома.

«Вот мое лицо без макияжа. Покрытое кусочками маски. Отличного вторника», — написала она.

Публикация от Lena Headey (@iamlenaheadey)Фев 21 2017 в 7:33 PST

«Красавица, несмотря ни на что», — восхитились фанаты. Они обожают актрису, которая будучи матерью двоих детей, любит дурачиться на красных дорожках, может прийти на официальное мероприятие в топе, джинсах и без макияжа — и чувствовать себя при этом просто замечательно.

Фото: globallookpress.com, instagram.com