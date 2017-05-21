Полгода назад 35-летняя Ксения Собчак подарила своему супругу Максиму Виторгану сына Платона. С тех пор новоиспеченная мама отдавала предпочтение просторным нарядам и усердно работала над своей фигурой, называя это «Будни худеющих».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 21 2017 в 4:51 PDT

Результаты трудов Собчак начала показывать совсем недавно. Сначала она продемонстрировала стройные ноги и упругие ягодицы в бане, а сегодня решила представить подписчикам одну из самых проблемных зон всех родивших мамочек – живот.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 22 2017 в 11:50 PDT

«Он (живот) почти ушел,хотя уходить явно не собирался!!!ура,товарищи!!!!!», - подписала кадр Ксения.

Поклонники журналистки осыпали ее вопросами о том, как ей это удалось и отметили, что она находится в прекрасной форме: «Ксения, Вы в шикарной форме», «Восхищаюсь Вами!», «Ксюша, подскажите пожалуйста как вы этого добились?», «Ксения, такая естественная во всем, браво», «Худенька! !!стройненька!!!».

Фото: instagram.com