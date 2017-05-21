В настоящее время Ксения Собчак с семьей находится в Санкт-Петербурге. Знаменитая телеведущая отдыхает в пригороде северной столицы с мужем, о чем сообщила в своем Instagram. «Забыла уже это первое ощущение питерской девушки «на Рублевке»: «Что? Это и есть ваш унылый московский загород? А где вода, где море? Где песчаная гряда?» Вот что уникально под Питером, так это Репино, Финский залив и Озера, озера, озера!!!!!» — подписала селфи Собчак.
Фотография вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков. Многие посчитали, что будучи публичной персоной, Собчак должна всегда выкладывать фотографии при полном параде.
Спустя пару часов после скандального селфи, Ксения ответила всем «хейтерам» новым постом. Девушка признается в любви к себе, утверждает, что никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Подписчики отметили, что у телеведущей отличная фигура, несмотря на то, что она полгода назад стала мамой.
Напомним, Ксения Собчак ведет активный образ жизни, правильно питается, занимается спортом. Так, например, практически до самых родов Собчак практиковала йогу.
Фото: instagram.com
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