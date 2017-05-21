В настоящее время Ксения Собчак с семьей находится в Санкт-Петербурге. Знаменитая телеведущая отдыхает в пригороде северной столицы с мужем, о чем сообщила в своем Instagram. «Забыла уже это первое ощущение питерской девушки «на Рублевке»: «Что? Это и есть ваш унылый московский загород? А где вода, где море? Где песчаная гряда?» Вот что уникально под Питером, так это Репино, Финский залив и Озера, озера, озера!!!!!» — подписала селфи Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Май 21 2017 в 3:03 PDT

Фотография вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков. Многие посчитали, что будучи публичной персоной, Собчак должна всегда выкладывать фотографии при полном параде.

Спустя пару часов после скандального селфи, Ксения ответила всем «хейтерам» новым постом. Девушка признается в любви к себе, утверждает, что никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Подписчики отметили, что у телеведущей отличная фигура, несмотря на то, что она полгода назад стала мамой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Май 21 2017 в 4:51 PDT

Напомним, Ксения Собчак ведет активный образ жизни, правильно питается, занимается спортом. Так, например, практически до самых родов Собчак практиковала йогу.

Фото: instagram.com