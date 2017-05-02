Стать обладательницей идеальных форм просто, если правильно выбрать то, что подходит именно вам. Ради подтянутой фигуры вовсе не обязательно страдать и истязать себя диетами.

Настя Каменских

Пару лет назад Настя наконец исполнила свою детскую мечту — похудела. Привести себя в форму певице удалось после того, как она полюбила физкультуру, которую ненавидела со школы. Каменских теперь занимется современными танцами и особенно любит бути-шейк (или тверкинг), благодаря которому подтягиваются ягодицы, бедра и формируется талия. Занятия в зале она чередует с бассейном (километр кролем) и велотренажером (45 минут без остановки). Не можете заставить себя встать с дивана? Берите пример с Насти: певица старалась заманить себя в спортзал, в том числе радуя себя новой спортивной формой, и так увлеклась, что сама стала выпускать одежду для фитнеса под своим именем.

Ксения Собчак

Ксения с подругами Полиной Киценко, Никой Белоцерковской, Матильдой Шнуровой, Оксаной Лаврентьевой и Марией Адоньевой решили, что вместе поддерживать себя в форме веселее и эффективнее, и организовали клуб по интересам Slim Bitch Club. Девушки выступают за здоровое питание, регулярные тренировки и вместе устраивают фитнес-туры. Больше всего Ксения Собчак любит йогу, которой занимается не меньше четырех раз в неделю. «Я занимаюсь для себя — для расслабления, терапии спины, чтобы просто хорошо себя чувствовать. <...> Раньше у меня не было никакого сочувствия к животным, я никогда не задумывалась, есть или нет мясо. Начав регулярно заниматься йогой, я перестала его есть — не то что бы кто-то меня заставил, просто организм начал жить по-другому», — рассказала телеведущая в интервью Yoga Journal.

Валерия

Валерия, которой в апреле исполнилось 49 лет, признается, что благодаря йоге чувстует себя лучше, чем в 17 лет. Заниматься певица предпочитает дома: «Все, что мне нужно, есть у меня дома: беговая дорожка, виброплатформа Power Plate и коврик для йоги».

Вера Брежнева

Стройное тело Веры Брежневой — результат регулярных тернировок. Певица делает зарядку даже в поезде во время гастролей и больше всего любит приседания и упражнения на пресс: «Лучше всего "сушит" тело кардионагрузка (быстрая ходьба, бег, степпер, велосипед, плавание). Также непосредственно упражнения на пресс. Делая эти упражнения регулярно через день, уже через месяц вы увидите изменения, через два — улучшение, через три — результат».

Тина Канделаки

Генеральный продюсер спортивного канала «Матч ТВ» любит бокс, силовые и фитнес-тренировки. Тина регулярно выкладывает в Instagram фото и видео из спортзала и дает рекомендации по усовершенствованию различных частей тела. В последнее время у Канделаки в фаворитах упражения с мячом.

Бритни Спирс

Бритни Спирс пару лет назад здорово похудела и продолжает регулярно совершенствоваться в спортзале. О тренировках певицы рассказал ее тренер Тони Мартинес: «Я ориентируюсь не на интенсивность, а на качество. Я за "умные" тренировки. Бритни занимается три-четыре раза в неделю, при этом тренировки длятся по 40 минут. Этого достаточно для того, чтобы достигнуть результата. Бритни уделяет много внимания кардио, любит заниматься на беговой дорожке, кроме того, я считаю крайне важным уделять должное внимание растяжке».

Меган Маркл

Невеста британского принца Гарри занимается бикрам-йогой пару раз в неделю. Бикрам-йога, или «горячая» йога, отличается от обычной тем, что упражнения выполняются в нагретом помещении (38-40°С) при определенной влажности (40-50%), что делает их особенно эффективными для снижения веса.

Настасья Самбурская

Актриса начала самосовершенствование с йоги, но в итоге предпочла силовые тренировки в спортзале и приседания по утрам — три подхода по 50 раз. Секретами стройности Настасья регулярно делится в Instagram: «Многие хотят тренироваться, но далеко не все знают, с чего начать, я долго корячилась в зале, прежде чем взять персонального тренера, который все объяснит. Теперь занимаюсь самостоятельно, а к услугам тренера обращаюсь не чаще одного раза в месяц. Какие-то упражнения, например, на пресс, делаю с видео на ютюбе ABS8 level4».

Хлои Кардашьян

Тренировки помогли Хлои не только сбросить лишний вес (18 килограммов), но и избавиться от мучавших ее долгие годы комплексов и пережить сложный развод. Одной из главных составляющих успеха в зале Хлои считает выбор правильного тренера. Кардашьян занимается под присмотром инструктора Ганнара Питерсона минимум четыре раза в неделю и уделяет внимание тренировкам различной интенсивности — кардио, пилатесу, боксу, йоге. «Я люблю занятия на велотренажерах и круговые тренировки, "горячую" йогу. Мне не хочется из раза в раз повторять одно и то же», — поделилась Кардашьян.

Алена Водонаева

Телеведущая занимается стрип-пластикой на пилоне и следует индивидуальной программе с личным тренером: «В обед кардиотренировка на батутах. Вечером с моим личным тренером (богиней-садюгой), сделали монотренировку: 150 приседов, 100 пресс и 50 отжиманий. Но все подходы делали без отдыха, в такой же последовательности 150/100/50».

Дженнифер Лопес

Для борьбы с лишним весом после родов Дженнифер Лопес выбрала спринтерский триатлон. Это непрерывная тренировка, состоящая из трех этапов: плавание, велогонка и бег. Кроме того, певица любит танцы, аэробику и регулярно занимается в спортзале, не пропускает тренировки даже во время романтических каникул с новым бойфрендом Алексом Родригесом.

Ляйсан Утяшева

Гимнастка делится секретами стройности на своем канале в YouTube. Всем худеющим Ляйсан рекомендует использовать следующие трюки: «Перед началом занятия нанесите на проблемные зоны антицеллюлитный крем или любой другой недорогой крем для похудения. Для усиления эффекта завернитесь в пищевую пленку или наденьте термо-шортики с поясом. Этот маневр позволит вывести большее количество лишней воды и токсинов, усилит сжигание жиров и положительно скажется на состоянии кожи».

Ольга Бузова

Ольга Бузова регулярно занимается в спортзале: сочетает силовые и кардиотренировки и считает самой эффективной работу с собственным весом.

Дженнифер Энистон

Актриса в свои 48 лет выглядит в бикини не хуже 20-летних моделей. Уже много лет Дженнифер почти каждый день занимается дома с личным тренером: полчаса йоги для спины, 40 минут обычной йоги, затем занятия в тренажерном зале — силовые тренажеры, беговая дорожка, вело- или эллиптический тренажер. «Я постоянно их меняю, чтобы тело не успевало привыкнуть. Беговая дорожка — это тоже тяжело. Я не смотрю телевизор, пока бегу. Он меня отвлекает, поэтому я предпочитаю слушать музыку. Просто бежать — это слишком монотонно, нужно чередовать обычный бег с интервальным и спринтом».

Фото: Instagram