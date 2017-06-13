Часто звезды сталкиваются с критикой: пользователи социальных сетей недовольны излишним использованием фотошопа на их снимках. Актриса Мария Кожевникова, напротив, ратует за естественность и старается не корректировать свои селфи.

«Зачастую позволяю себе выставлять фото без мэйкапа, и как замечают мои любимые критики, становлюсь страшной и постаревшей! Да, я такая! И важно, что подстраиваться ни под кого и ни подо что не буду! Меня устраивает все то, что я сейчас имею и я радуюсь тому, что меня окружает, благодарна всем, кто меня поддерживает, а всем «доброжелателям» отвечаю, — тьфу на вас», — объясняет она.

Не так давно актриса опубликовала архивную фотографию, на которой она выглядит намного более полной. Оказывается, Мария поправилась на 35 килограммов за предыдущую беременность. После родов она быстро сбросила лишний вес:

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июн 1 2017 в 8:16 PDT

«Я так и не накачала ни одну часть своего тела и не сделала ни одну инъекцию в лицо! В общем, не иду я в ногу со временем», — объясняет Мария свое понимание красоты.

Фото: instagram.com