Вчера актриса Мария Кожевникова опубликовала редкую в ее блоге фотографию в купальнике и рассказала, что во время обеих беременностей набирала по 40 килограммов — и сбрасывала их после. Поклонники не поверили ей, и сегодня звезда предъявила доказательство своих слов.

«Это для тех, кто просил фото для более сильной мотивации. Тут около +35 и еще 4 недели до рождения Максимки», — написала Мария.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Июн 2 2017 в 7:09 PDT

«А еще я была тогда лысая (после съемок фильма #Батальон), так что муж проверку прошел», — добавила она.

«Ничего себе!!! Как будто фотошоп!», «Супер фото, а особенно как вы сейчас выглядите», «Умница такая! И все равно красоту ничем не испортить», — пишут шокированные фанаты.

Фото: instagram.com