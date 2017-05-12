Совсем недавно СМИ констатировали, что расставание с молодым бойфрендом негативно отразилось на внешности Кайли Миноуг. Сегодня популярная певица опубликовала в своем блоге фотографию, которая поразила многих ее фанатов. На ней время будто повернулось вспять и 48-летняя звезда выглядит как минимум на пару десятков лет моложе.
Богемный образ жизни, который ведет Кайли в последнее время, невероятно ей идет. Она встречается с друзьями, флиртует с мужчинами, примеряет роскошные наряды.
Она демонстрирует подтянутое тело в купальнике, ее форме позавидовали бы многие молодые женщины.
Осторожнее, Кайли! Совсем скоро мы рискуем совсем не узнать ту маленькую девочку, снимки которой будут появляться на твоей странице.
Фото: instagram.com