На фото без макияжа Кайли Миноуг «скинула» несколько десятков лет

Совсем недавно СМИ констатировали, что расставание с молодым бойфрендом негативно отразилось на внешности Кайли Миноуг. Сегодня популярная певица опубликовала в своем блоге фотографию, которая поразила многих ее фанатов. На ней время будто повернулось вспять и 48-летняя звезда выглядит как минимум на пару десятков лет моложе.

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)Май 11 2017 в 5:37 PDT

Богемный образ жизни, который ведет Кайли в последнее время, невероятно ей идет. Она встречается с друзьями, флиртует с мужчинами, примеряет роскошные наряды.

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)Мар 6 2017 в 3:17 PST

Она демонстрирует подтянутое тело в купальнике, ее форме позавидовали бы многие молодые женщины.

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)Мар 1 2017 в 12:56 PST

Осторожнее, Кайли! Совсем скоро мы рискуем совсем не узнать ту маленькую девочку, снимки которой будут появляться на твоей странице.

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)Дек 19 2016 в 5:04 PST

Фото: instagram.com