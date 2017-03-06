Папарацци сфотографировали Кайли Миноуг в ее родном Мельбурне. Певица отправилась завтракать вместе с отцом в одно из кафе неподалеку от их дома. На ней были белая футболка, джинсы, шляпа, очки и босоножки на плоской подошве. К сожалению, сейчас Кайли явно не в лучшей форме: она сильно похудела и выглядит уставшей.

Скорее всего, на внешности Миноуг сказалось ее тяжелое расставание с женихом Джошуа Сассом. Певица была сильно влюблена и собиралась замуж, а ее избранник, по слухам, оказался альфонсом да еще и изменил ей с 34-летней испанской актрисой Мартой Миланс.

Фото: Instagram, globallookpress.com