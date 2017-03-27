Чуть больше месяца назад Катя Гордон во второй раз стала мамой. Роды были очень тяжелыми, женщина призналась, что чуть не умерла. Но все закончилось хорошо, теперь она вовсю занимается бизнесом, домом, собой.

Сегодня Катя показала новую фотографию в облегающем платье. «Конечно я еще не в форме... но от идеального платья - рыбки не удержалась) #месяцпослеродов #марафонгордон #приходимвформу #пузанчик #ямама #мама #роды», — написала она.

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon)Мар 26 2017 в 6:07 PDT

«А по-моему, Катя ты прекрасно выглядишь», «Уже близко к идеальному», «Красный очень вам идет», — восхищены подписчики.

Фото: instagram.com