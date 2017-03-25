Сегодня Сара Джессика Паркер празднует день рождения. Ей исполнилось 52 года. В этом году у нее большие планы по работе. Новый сериал «Развод» с актрисой в главной роли оказался довольно успешным. Он напомнил широкой аудитории о том, как хороша Сара в сериалах. Удивительно, но последний раз мы видели Паркер в серии... 12 лет назад! (не считая эпизодических появлений в «Хоре»). Именно тогда вышла последняя серия культового «Секса в большом городе». Другие фильмы, в основном комедии, в которых снималась Сара Джессика Паркер, были не так успешны. Но мы очень любим Сару за то, что подарила нам неподражаемый и оригинальный образ Кэрри Брэдшоу.

В личной жизни счастья Сара ждала довольно долго. Очень ярким был ее роман с актером Робертом Дауни-младшим. Он тогда еще не был так известен. Они встречались 7 лет, однако эти отношения так ни во что и не вылились. Тяжелый характер молодого эмоционального актера заставил будущую звезду бросить его. И в 26 лет она осталась одна. И ждала своего суженного до 32 лет. В 1997 году Паркер вышла замуж за известного актера Мэттью Бродерика. Первый ребенок родился у них в 2002 году: актрисе было 37, когда она родила сына Джеймса. На второго пара решилась еще позже, Саре было 44 года. Она не рискнула вынашивать ребенка в столь позднем возрасте, и обратилась к услугам суррогатной матери. Мэттью и Сара объявили о рождении милых девочек-двойняшек Табиты и Марион в 2009 году.

Сейчас Сара очень любит проводить время со своими подросшими девочками, устраивает семейные посиделки и придумывает традиции. Однако после 50-летия она призналась, что снова готова стать мамой! Как она будет выглядеть через 20 лет, когда все ее дети вырастут, мы узнали у сайта in20years.com.

Фото: globallookpress.com