Когда Светлана Бондарчук рассталась с мужем, поклонники пары долго не могли понять, как он мог променять ее на Паулину Андрееву. 48-летняя женщина сохранила прекрасную фигуру, не забывает о внешности и выглядит явно моложе своих лет. Сегодня бывшая модель показала, как она выглядела, когда была подростком.
На снимке Светлане 16. «Вау, Света!», «Такая дерзкая», «Почти такая же сейчас», «Какой красавицей была, такой и осталась! Не изменилась совсем», — восхищены подписчики ее блога в Instagram.
«Помню-помню», — пишет ее подруга юности, актриса Алика Смехова, которая любит поностальгировать по их веселому прошлому.
Фото: instagram.com