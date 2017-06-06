Когда Светлана Бондарчук рассталась с мужем, поклонники пары долго не могли понять, как он мог променять ее на Паулину Андрееву. 48-летняя женщина сохранила прекрасную фигуру, не забывает о внешности и выглядит явно моложе своих лет. Сегодня бывшая модель показала, как она выглядела, когда была подростком.

Публикация от VR (@a030aa)Июн 6 2017 в 6:41 PDT

На снимке Светлане 16. «Вау, Света!», «Такая дерзкая», «Почти такая же сейчас», «Какой красавицей была, такой и осталась! Не изменилась совсем», — восхищены подписчики ее блога в Instagram.

«Помню-помню», — пишет ее подруга юности, актриса Алика Смехова, которая любит поностальгировать по их веселому прошлому.

Фото: instagram.com