Полина Гагарина во второй раз стала мамой около месяца назад, а уже спустя две недели артистка вернулась к творческой деятельности.

В эфире шоу «ОК на связи!» Полина рассказала, что очень соскучилась по сцене, поэтому она так активно влилась в работу, что даже «дергающийся глаз» и забывчивость не помешали ей выступать на концертах. Совсем скоро у певицы начнутся съемки клипа, однако, как призналась Полина, идеальной фигуры в новом видео поклонники скорее всего не увидят.

«Я очень жду от своего организма еще больших результатов. Но пока он сказал: «Подожди». Вес встал, но поскольку все так хотят драм, буду я толстенькой в клипе, ну что делать.».

Сейчас Гагарина всеми силами пытается вернуть своей фигуре былые размеры, строго ограничивая себя в еде: «Рацион моих последних четырех недель - курица и брокколи. Без соли, без сахара. Вода. Ну так, чтобы просто не упасть где-нибудь.».

К слову, дочери Полины творчество мамы нравится настолько, что она с замиранием смотрит ее клипы. Как рассказала артистка, Мия растет смышленой девочкой: «Все показатели, которые должны быть в месяц или в три месяца, мы всё это уже умеем. Даже страшновато. Мы начали говорить, агукать на второй неделе. Я подумала, что ослышалась.».

Фото: архив пресс-службы, instagram.com