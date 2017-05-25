Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина с завидным постоянством радует поклонников откровенными снимками. Они же, в свою очередь, с нетерпением ждут от нее новую порцию сексуальных кадров.

Сегодня певица опубликовала сразу несколько фото в купальнике, где продемонстрировала пышную грудь и упругие ягодицы, пообещав подписчикам, что этим летом она приготовила для них нечто удивительное.

«Этим летом мы вместе и я лично будем вас очень удивлять. Впереди много всего неожиданного ... скоро )», - подписала Серябкина.

Пользователи Сети не только остались в восторге от горячих снимков Ольги, но и были весьма заинтригованы ее сообщением: «Оленька вы очень красивая классная милая ваша фигурочка», «Конфетка.Ты просто шикарна», «Олечка, ты бомбаа», «Чем же это Оля хочет нас удивить? Мне даже очень интересно стало))», «Ах какая девушка мне б такую», «Идеал женской красоты».

Фото: instagram.com