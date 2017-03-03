Ольга Серябкина снялась вместе со своими коллегами для мартовского номера журнала Maxim. Девушки показали себя во всей красе в мокром белье. Но это, как выяснилось, была только разминка. В Сети появилось фото, на котором Ольга позирует в королевской мантии, короне и... со спущенными трусами.

«Ох ты, ох ты, Оленька, ну мы же не железные)))» —цитирует поклонников Серябкиной WMJ. Некоторые комментаторы не оценили такой вид девушки. «Мания величия зашкаливает», — говорят они, намекая на то, что мантии нужно оставить настоящим монаршим особам. А как вам дерзкий образ Серябкиной?

Фото: Instagram