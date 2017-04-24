32-летняя солистка группы Serebro Ольга Серябкина из некогда скромной и тихой девушки превратилась в настоящую секс-бомбу. Буквально за несколько лет она возвела себя в ранг самых раскрепощенных артисток российской эстрады, занялась сольной карьерой под псевдонимом MOLLY, а в скором времени планирует выпустить поэтический сборник.

В интервью WMJ.ru Серябкина рассказала, что скованность ей удалось преодолеть постепенно, и какого-то «резкого скачка» не было. А вот о том, что она нравится противоположному полу, знала еще с детства: «В детском саду у меня был мальчик, которого звали Кирилл, и я всегда знала, как привлечь его внимание. Женская хитрость и обольщение проснулись во мне уже тогда».

От комплексов Серябкина никогда не страдала, хотя и признается, что они у нее есть, но говорить о них не любит, как и не любит зарекаться. По словам певицы, она не стесняется обнаженных сцен, и если в прошлом съемки для мужских журналов были для нее под запретом, то сейчас все кардинально изменилось.

«Я долгое время говорила, что для меня табу — сниматься в мужских журналах, но все табу созданы, чтобы их нарушать. Я никогда не зарекаюсь и, признаюсь, не стесняюсь обнаженных сцен и кадров. Наверное, этому одна из причин — моя профессия. Мне одежда на сцене выстраивает преграды, а я не хочу преград».

По поводу отношения с мужчинами Ольга признается, что бывают случаи, когда некоторые из них «ведутся» лишь на ее сценический образ, ссылаясь на выступления, интервью и фото. Для нее же важно, чтобы ее избранник прежде всего был умным и сильным: «Мой мужчина должен быть умным и сильным, деревья вырывать на корню! Не люблю малодушных людей и трусость тоже».

Но несмотря на свою красоту и сексуальность, Серябкина, как и многие девушки, страдала от безответной любви. Чтобы справиться с этим, артистка направляла всю свою энергию в работу.

График Серябкиной расписан по минутам, и пока, по ее словам, у нее нет времени на семью, но в будущем она представляет себя женой и матерью. Певица признается, что не понимает женщин, которые считают себя чайлдфри: «Вообще, дети — это личный выбор каждого. Но мне кажется, что у женщин, которые говорят о таком понятии, как чайлдфри, что-то пошло не так. Потому что основная функция женщины — быть матерью. Мы для этого и рождаемся», — заключила Ольга.

Фото: instagram, east news