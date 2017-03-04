Все заждались весны, хочется чего-то теплого и яркого. Вера Брежнева решила порадовать поклонников снимками из солнечной Италии. Об этом сообщает портал Letidor.ru.

На фотографиях певица с младшей дочерью Сарой, которой в конце прошлого года исполнилось 7 лет. Для фотосессии они выбрали одинаковые белые платья в красный цветочек. Однако детали образов различаются: на Вере бирюзовый пояс и кеды, а на Саре красная лента и сандали.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)Мар 2 2017 в 11:05 PST

Как рассказывала раннее сама Брежнева, Сара любит копировать стиль своей мамы. Она считает певицу своим идеалом в стиле и просит покупать им одинаковые вещи.

Фото: instagram.com