31-летняя Наталья Чистякова-Ионова гордится своими формами. Артистка с завидным постоянством радует поклонников откровенными снимками, то и дело демонстрируя чуть прикрытую грудь или, например, оголенные ягодицы, прикрытые мокрой рубашкой.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Май 22 2017 в 4:51 PDT

В Сети давно ходят слухи о том, что знаменитая попа Глюкозы — заслуга пластических хирургов. Сама певица решила расставить все точки над «и» и сообщила поклонникам, что в скором времени они смогут узнать всю правду из первых уст.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Июн 13 2017 в 9:36 PDT

«Обо мне часто ходят слухи. И порой очень интересные. Один из них, кста, что у меня силиконовая попа. Правда это или нет, узнаете уже через два дня!)», — написала Наталья.

Однако истинные фанаты уверены — попа у звезды настоящая, доказывать ей точно ничего не нужно: «Ну судя по твоим фото - натуральная )», « Отличная попочка у тебя», «Это что за чушь?!у Наташи все свое натуральное!!», «Ты естественная!», «Я даже не сомневаюсь ,что самая настоящая».

Фото: instagram.com