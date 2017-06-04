Вчера поклонники популярной певицы Глюкозы разволновались не на шутку. Любимица выложила фотографию с опухшими синими губами с подписью «Вам когда-нибудь били «в морду»?» В комментариях к снимку пользователи пытались угадать, от кого или от чего пострадала Наталья Ионова. Вариантов было много, но никто не угадал.
Под следующим снимком певица рассказала, что произошло. «Как мне приятно, что вы за меня все волнуетесь)) Версии моего удара были разные, но никто не угадал))Всему виновник стул, который я неудачно поцеловала)) Сегодня мы работаем с Сашей, и он, кстати, ничего не заметил! Тёмная помада делает своё дело! Так что, девочки, вам на заметку) что бы с вами не приключилось)) не теряем лицо)», — подписала фотографию Глюкоза.
Подписчики знаменитости пожелали ей здоровья и больше не целоваться со стульями.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)
Фото: instagram.com