Вчера поклонники популярной певицы Глюкозы разволновались не на шутку. Любимица выложила фотографию с опухшими синими губами с подписью «Вам когда-нибудь били «в морду»?» В комментариях к снимку пользователи пытались угадать, от кого или от чего пострадала Наталья Ионова. Вариантов было много, но никто не угадал.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Июн 3 2017 в 5:57 PDT

Под следующим снимком певица рассказала, что произошло. «Как мне приятно, что вы за меня все волнуетесь)) Версии моего удара были разные, но никто не угадал))Всему виновник стул, который я неудачно поцеловала)) Сегодня мы работаем с Сашей, и он, кстати, ничего не заметил! Тёмная помада делает своё дело! Так что, девочки, вам на заметку) что бы с вами не приключилось)) не теряем лицо)», — подписала фотографию Глюкоза.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Июн 3 2017 в 11:24 PDT

Подписчики знаменитости пожелали ей здоровья и больше не целоваться со стульями.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: instagram.com