Сегодня подписчики Натальи Чистяковой-Ионовой пришли в ужас — артистка выложила в своем блоге фотографию с распухшими синими губами и странной подписью. «Вам когда-нибудь били «в морду»? Мне впервые) и правда предмет был неодушевлённым!

Но унижение все равно я испытала!! А ещё я испытала, наконец, что такое «подкачаться».

Как я вам? Так сказать, в этом размере», — подписала кадр певица.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Июн 3 2017 в 5:57 PDT

Фолловеры знаменитости начали гадать в комментариях, где и как могла получить удар их любимица: «Кто посмел?», «Что же случилось, как так?», «Ого! Кому давать сдачу?». Некоторые предположили, что синяки возникли после увеличения губ: «Это не удар, когда колешь губы то образуются синяки на губах», «Сделала губы», «Неодушевленный предмет — игла, наверное».

Сама певица пока воздерживается от комментариев.

А как вы считаете, что случилось с Глюк'оZой?

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: instagram.com