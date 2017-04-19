Уже давно, не считая скандально известной фотографии с сосками, в блоге Натальи Ионовой не было откровенных снимков. Певица делилась фотографиями с дружеских посиделок, романтических свиданий, видеороликами, на которых она возится на кухне с детьми. Сегодня все те, кто подписан на Instagram певицы из-за ее красоты, облегченно вздохнули: Наташа не планирует лишать их удовольствия.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Апр 19 2017 в 9:37 PDT

«Наконец нормальная фотка!», «ВАУ!!!!!!!!!», «Почему-то навеило образ Софи Лорен», «Расцвела», — радуются они.

Всего за один час фотография набрала более десяти тысяч «лайков».

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Апр 17 2017 в 7:39 PDT

Фото: instagram.com