Уже давно, не считая скандально известной фотографии с сосками, в блоге Натальи Ионовой не было откровенных снимков. Певица делилась фотографиями с дружеских посиделок, романтических свиданий, видеороликами, на которых она возится на кухне с детьми. Сегодня все те, кто подписан на Instagram певицы из-за ее красоты, облегченно вздохнули: Наташа не планирует лишать их удовольствия.
«Наконец нормальная фотка!», «ВАУ!!!!!!!!!», «Почему-то навеило образ Софи Лорен», «Расцвела», — радуются они.
Всего за один час фотография набрала более десяти тысяч «лайков».
Фото: instagram.com