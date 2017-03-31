Несколько месяцев назад в Сети появилась информация, что 42-летняя Ева Лонгория беременна. Причиной подобных догадок послужили снимки актрисы в бикини на пляже, где ее фигура очень далека от идеала. Поклонники звезды «Отчаянных домохозяек» разделились на два лагеря: одни радовались скорому появления малыша, другие просто раскритиковали Еву за лишние килограммы.
Сама Лонгория решила расставить все точки над «и». Как ранее цитировал портал UsWeekly артистку: «Я просто ем много сыра, блинчиков и пью вино. Я поправилась и, на самом деле, не беременна».
Ева никогда не страдала от комплексов по поводу лишних кило. Это доказывает ее очередная фотосессия для летнего номера журнала Health. На фото Ева позирует в бикини и короткой кофте, демонстрируя публике свои формы, пишет портал WMJ.ru. Пышные бедра, аппетитная грудь и отсутствие стального пресса отличает звезду от стандартных параметров красоты и вместе с тем делают ее женщиной «с изюминкой».
Все же от спорта актриса не отказывается. Как рассказала Лонгория, она обожает бегать, ездить на велосипеде, заниматься пилатесом и йогой. А в качестве мотивации Ева выбрала бокал вина: «Моя мотивация в конце дня: бокал вина, я говорю себе: «Ева, если ты хочешь этот бокал вина, ты должна тренироваться»».
Фото: instagram.com