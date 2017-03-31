Несколько месяцев назад в Сети появилась информация, что 42-летняя Ева Лонгория беременна. Причиной подобных догадок послужили снимки актрисы в бикини на пляже, где ее фигура очень далека от идеала. Поклонники звезды «Отчаянных домохозяек» разделились на два лагеря: одни радовались скорому появления малыша, другие просто раскритиковали Еву за лишние килограммы.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Апр 20 2017 в 3:31 PDT

Сама Лонгория решила расставить все точки над «и». Как ранее цитировал портал UsWeekly артистку: «Я просто ем много сыра, блинчиков и пью вино. Я поправилась и, на самом деле, не беременна».

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Мар 30 2017 в 5:23 PDT

Ева никогда не страдала от комплексов по поводу лишних кило. Это доказывает ее очередная фотосессия для летнего номера журнала Health. На фото Ева позирует в бикини и короткой кофте, демонстрируя публике свои формы, пишет портал WMJ.ru. Пышные бедра, аппетитная грудь и отсутствие стального пресса отличает звезду от стандартных параметров красоты и вместе с тем делают ее женщиной «с изюминкой».

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Май 10 2017 в 8:59 PDT

Все же от спорта актриса не отказывается. Как рассказала Лонгория, она обожает бегать, ездить на велосипеде, заниматься пилатесом и йогой. А в качестве мотивации Ева выбрала бокал вина: «Моя мотивация в конце дня: бокал вина, я говорю себе: «Ева, если ты хочешь этот бокал вина, ты должна тренироваться»».

Фото: instagram.com