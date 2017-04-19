Четыре года назад, после развода с баскетболистом Тони Паркером, звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория нашла счастье в лице мексиканского бизнесмена Хосе Бастона. В прошлом году они официально оформили свои отношения.

Многие фанаты актрисы отметили, что после замужества она слегка растеряла форму. Сейчас же в Сети появились новые фото Лонгории с романтического отдыха на Гавайях, куда она улетела с мужем пару дней назад. Некогда секс-символ Голливуда предстала перед камерой в слитном купальнике, который подчеркнул округлившийся живот Евы. Чуть позже сама актриса опубликовала на своей странице в Instagram видео, где показала прыжок в бассейн.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Апр 19 2017 в 2:01 PDT

И если одни поклонники Лонгории придерживаются мнения, что женщина наконец-то ждет первенца, то другие критикуют ее за лишние килограммы. Так или иначе, официального подтверждения беременности от самой актрисы и ее представителей пока не поступило.

Фото: global look press, instagram