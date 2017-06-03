47-летняя Дженнифер Лопес абсолютно не стесняется выкладывать в Сеть снимки без макияжа. По мнению знаменитости, главная красота у девушек — это позитивное отношение к миру и внутренняя энергия. Певица сейчас находится в гастрольном туре, и новое видео в ее блоге снято незадолго до концерта. «В общем, это то, как все выглядит незадолго до шоу. Никакого макияжа, никакой укладки — ничего. Только пытаюсь настроиться морально», — говорит звезда.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)Июн 2 2017 в 7:19 PDT

В комментариях к записи подписчики отметили, что Лопес выглядит обворожительно и очень мило. Некоторые также написали, что Алексу Родригесу повезло, ведь его возлюбленная одинаково прекрасна как на красной дорожке, так и в домашней обстановке.

Напомним, что Дженнифер Лопес встречается с 41-летним баскетболистом Алексом Родригесом с марта 2017 года. У обоих знаменитостей по двое детей от предыдущих браков. Дженнифер воспитывает 9-летних близнецов Эмму и Макса, а у Алекса подрастают 12-летняя Наташа и 7-летняя Элла.

Фото: instagram.com