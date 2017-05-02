Бал Института костюма, который состоялся 1 мая в нью-йоркском Метрополитен-музее собрал весь цвет Голливуда. Это светское мероприятие ежегодно дает возможность знаменитостям продемонстрировать свою креативность и чувство стиля. В этот раз гала-вечер был посвящен японскому дизайнеру-авангардисту – Рэй Кавакубо, поэтому многие звезды предпочли выйти в свет в ее нарядах.

Так поступила и 29-летняя Рианна. Певица появилась на балу в трехмерном цветочном платье из коллекции Comme Des Garcons Fall 2016, дополнив его босоножками на длинных вязках и яркими аксессуарами. Наряд по достоинству оценили модные критики. Однако, что прекрасно для них, не всегда понятно и красиво для простых людей. И если модный мир уже признал Рианну королевой Met Gala и иконой стиля, то ее поклонники остались в недоумении от яркого образа артистки.

«Это похоже на оберточную бумагу», «Она выглядит смешно», «Это платье напоминает кучу мусора», «Ужасное платье», «Отвратительное чувство стиля», «Я надеюсь, она не заплатила за него слишком много», «Я больше не понимаю эту моду», - возмутились пользователи Сети.

А как вам яркий образ Рианны?

Фото: east news, global look press