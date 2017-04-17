Что это: чрезмерная уверенность в себе или попытка отвлечь внимание от полных бедер сверкающим нарядом — гадают блогеры. Сильно поправившаяся за последнее время Рианна удивила всех своим появлением на фестивале Coachella в скрывающем все тело комбинезоне Gucci, коротких шортах и свободном топе.

Публикация от badgalriri (@badgalriri)Апр 16 2017 в 11:48 PDT

Прозрачный комбинезон настолько плотно обтягивал бедра певицы, что создавалось полное ощущение, что он вот-вот лопнет. Но поклонники певицы, которым она продемонстрировала свой аутфит, остались в восторге. «Сияешь ярко, как бриллиант», «А никому не кажется, что это уже слишком?», — обсуждают они.

Публикация от Fucioustv (@fucioustv)Апр 17 2017 в 5:29 PDT

Что думаете вы насчет этого наряда? Стильно и круто? А, может быть, действительно, уже слишком?

Фото: instagram.com, globallookpress.com