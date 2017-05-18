Уже не один год модель Эшли Грэм поддерживает женщин размера plus-size. Она участвует в откровенных фото- и видеосъемках, демонстративно публикует в своем блоге необработанные фотографии, на которых ее бедра выглядят не так, как принято в глянцевых журналах. Она не считает «лишние килограммы» недостатком и старается убедить общество начать относиться к целлюлиту как к абсолютно нормальной черте любой женщины, которой не нужно стесняться. В серии снимков для рекламной кампании бренда Swimsuits For All 29-летняя Эшли в компании с моделью Ники Тейлор и певицей Теяной Тейлор и еще раз доказали, что можно быть чертовски сексуальной независимо от телосложения.

Девушки перевоплотились в пляжных спасательниц, намекая: размер и форма попы абсолютно не важны для того, чтобы оставаться привлекательной.

«Мне было очень весело сниматься с Теяной и Ники, а водные мотоциклы стали изюминкой на торте», — рассказывала Грэм изданию PeopleStyle.

Для Ники, активная карьера модели которой осталась в прошлом, съемка стала настоящим испытанием: «Я не надевала купальник с 90-х, и немного нервничала. У меня четверо детей, я перенесла серьезную операцию после несчастного случая, и я никогда не думала о том, что снова буду сниматься в таком виде. Но потом я подумала... "А почему бы и нет?" — и я должна сказать, что это было круто».

Напомним, что карьера Эшли началась когда ей было 12 лет: в одном из шопинг-моллов Омахи, Небраска, ее заметил скаут и предложил работу модели. Известной девушка стала после съемки для бренда Lane Bryant. В 2013 году совместно с Addition Elle она создала свою линию нижнего белья для полных.

Фото: globallookpress.com, instagram.com