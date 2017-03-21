Наверное, многие мужчины смогут смотреть на короткое видео из Instagram модного редактора глянцевого журнала Джилиан Дэвисон часами. Что там такого? Эшли Грэм стоит топлес, трет пончиками по груди и посылает воздушные поцелуи. «Я люблю хлеб!» — написала Дэвисон.
На столе перед Эшли щедро разложены круассаны, печеньки и прочие мучные изделия. Очевидно, так Грэм в очередной раз хочет продемонстрировать, что девушки не должны изнурять себя диетами и могут гордиться пышными формами.
Фото: Global Look Press, Instagram