29-летняя plus-size-модель продолжает демонстрировать свое тело и ратовать за бодипозитив

Наверное, многие мужчины смогут смотреть на короткое видео из Instagram модного редактора глянцевого журнала Джилиан Дэвисон часами. Что там такого? Эшли Грэм стоит топлес, трет пончиками по груди и посылает воздушные поцелуи. «Я люблю хлеб!» — написала Дэвисон.

I LOVE BREAD! xx Публикация от jilliandavison (@jilliandavison) Мар 21 2017 в 6:18 PDT

На столе перед Эшли щедро разложены круассаны, печеньки и прочие мучные изделия. Очевидно, так Грэм в очередной раз хочет продемонстрировать, что девушки не должны изнурять себя диетами и могут гордиться пышными формами.

Фото: Global Look Press, Instagram