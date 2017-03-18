Телеведущая Анфиса Чехова наконец-то смогла выбраться из США. Несколько раз она по разным причинам оставалась в Нью-Йорке, и вот наконец она дома. Одной из первых фотографий, опубликованных после приезда домой, стал снимок в нижнем белье.

Пользователи заметили, что у похудевшей Анфисы очень пышная грудь. Фотографию Чехова сопроводила лирическими стихами.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Мар 17 2017 в 8:58 PDT

Поклонники отметили, что фотография получилась нежной, а телеведущая выглядит стройной и красивой. Также фанаты отметили, что на плече у актрисы нет татуировки. Недавно она рассказала, что хочет свести тату, сделанную по ошибке в молодости. «Удалить татуировку в ноль за один сеанс невозможно. Понадобится от 5 до 7 сеансов, раз в 4-6 недель. Но с каждым разом наколка становится всё светлее. Это больно, больнее чем делать тату, но очень быстро!» — рассказала она поклонникам.

Фото: instagram.com, globallookpress.com