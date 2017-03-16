Уже несколько дней Анфиса Чехова не может вылететь домой. Сегодня она пожаловалась подписчикам: «Нью-Йорк совершенно не хочет меня отпускать». Женщина уже даже нашла себе работу: она может стать «догситтером» и выгуливать чужих собак.

«Работа не пыльная, но местами дерьмовая. В Америке большие штрафы ждут хозяина, если его собака оставила кучку, а он за ней не убрал. Так что, некогда мне с вами тут болтать, подопечные ждут своего утреннего туалета», — писала она на днях.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Мар 9 2017 в 8:27 PST

Анфиса уже пыталась покинуть город 2 дня назад, но помешала погода «Нью-Йорк во всю готовится к снежному шторму. Километровые очереди в магазинах. Сметают все до последней сосиски. А вдруг засыпет все на долгие месяцы, думают американцы, и мы в своих домах с голоду-то и помрем. Сегодня обещают день закрытых дверей. Значит ни музеи, ни театры, ни рестораны работать не будут. Все нью-йоркцы будут сидеть по домам и бояться сугробов. О, как», — пожаловалась она. Ее рейс, конечно же, отменили.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Мар 13 2017 в 11:37 PDT

Еще одну попытку Чехова предприняла сегодня, но она тоже закончилась неудачно. «Подвел водитель, застряла в пробке, опоздала на рейс», — пожаловалась она в блоге.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Мар 16 2017 в 12:41 PDT

Учитывая то, где застряла звезда, мы ей даже немного завидуем. Практика английского, которая ей так нужна, номер с видом на воду — о таких задержках можно только мечтать.

Фото: instagram.com