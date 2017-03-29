Громкий развод Анджелины Джоли и Брэда Питта обоим пошел на пользу. В последнее время 41-летняя актриса и режиссер выглядит все лучше. В недавнем интервью она рассказала, что думает о здоровье, красоте и возрасте.

«В последнее время я пережила уйму страхов, связанных со здоровьем, мне было необходимо сконцентрироваться на воспитании детей. Сейчас я просто рада хорошо себя чувствовать и знать, что мои дети здоровы. Мне нечего больше бояться. Это значительно упрощает жизнь», — призналась она американскому журналу Hello!

Самое приятное для Джоли — слышать детский смех. «Каждый день меня делает самой счастливой смех Захары. Она — одна из тех людей, кто смеется всем телом. Абсолютно открытая и полная радости», — описывает Анджелина дочь.

По утрам одна из самых красивых женщин современности лишь маскирует круги под глазами с помощью консилера — обычно этого достаточно, считает звезда. Ее больше не страшит возраст.

«В старости я неадеюсь колесить по миру, навещая моих взрослых детей, которые будут жить, как мне кажется, в разных странах. Я думаю, кто-то из них заинтересуется той благотворительной работой, которую я делаю, и я буду счастлива сотрудничать с ними. Я буду меньше занята в кино и буду больше сосредоточена на семье и международных отношениях», — мечтает звезда.

Фото: globallookpress.com