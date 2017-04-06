Через две недели выйдет новый клип Алены Апиной, для которого она примерила образ девушки Бонда и поучаствовала в съемках эротических сцен. В недавнем интервью певица рассказала, что выбрала это амплуа с высокой целью, а также рассказала, как ей удается сохранить стройную фигуру.

Предыдущий клип Апиной зрители встретили неоднозначно: в Сети появилось множество нелицеприятных комментариев. «После выхода клипа на песню «Близость» я не слышала критики в свой адрес. Вместо критики в меня летели только ядовитые и зловонные плюхи. А если на это я буду обращать внимание, то можно отравиться. Моника Беллуччи сыграла девушку Бонда. И я буду биться и доказывать своим примером, что у женщин после сорока все только начинается», — заявила она в разговоре с редактором издания WomanHit.

Еще на этапе создания первого клипа режиссер Аслан Ахмадов считал, что на этом можно закончить, но Алена настояла на съемках новой порции откровенных сцен. «Не знаю, где я набралась такой смелости, но я очень уверена в том, что сейчас делаю. А такая уверенность пришла оттого, что мне очень нравится то, что я сейчас делаю», — сообщила Алена.

Публикация от Алёна Апина (@neapina)Мар 28 2017 в 4:05 PDT

Бессменный стилист певицы, молодой человек по имени Рустам, создает для нее яркие образы. Партнеров женщина выбирает под стать — ярких и привлекательных. Артистка не боится проиграть им в плане физической формы. На ее бедрах нет целлюлита, признавалась она: «Главное — заниматься спортом и любить зеркало больше, чем холодильник».

Фото: instagram.com