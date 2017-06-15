В этом году «Кинотавр» собрал огромное количество звезд. В их числе была и Агния, которая впервые вышла в свет после сообщений о рождении второго ребенка. 12 июня актриса появилась на премьере фильма «Жги», а вчера прошлась по красной дорожке на закрытии фестиваля в компании своей мамы Татьяны Лютаевой.
Для торжественной церемонии Агния выбрала серое платье в пол с черным поясом и очень откровенным декольте, продемонстрировав стройную фигуру. Благодаря обтягивающему наряду, поклонники звезды смогли оценить ее формы спустя почти три месяца после предполагаемых родов.
Фото: Александра Погиба, starface.ru, eastnews.ru, globallookpress.com