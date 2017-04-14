Совсем скоро 28-летняя актриса Агния Дитковските станет мамой во второй раз, передает журнал «7Дней». Личность отца своего ребенка она не разглашает, однако прессе уже известны некоторые подробности о ее предполагаемом возлюбленном.
По информации СМИ, новый избранник актрисы — успешный бизнесмен, с которым она познакомилась в 2012 году, когда представляла в Киеве свой первый литовский фильм «Горячее сердце». Тогда у них случился роман. Поговаривают, что именно он помог семье Агнии Дитковските переехать в дом на Рублевке.
Спустя несколько часов после сообщения о беременности актрисы, сотрудникам журнала «СтарХит» удалось дозвониться до ее мамы. «Это неправда», — отрезала Татьяна Борисовна.
Напомним, что в июле 2015 года Агния пережила расставание с мужем, актером Алексеем Чадовым. У пары остался общий ребенок Федор, 5 июня ему исполнится 3 года.
Фото: instagram.com
Девочки у меня срочная проблема! Вот просто однозначно надо и всё. С марта месяца (считай за полгода) набрала эти самые 10кг. обязана от них избавится. А также и от чудовищного целлюлита. Всё знаю - и про то, что нельзя быстро худеть и про то, что не фиг было нажирать эти кг - сейчас всё это не важно. Ситуация сложилась так, что эти кг есть и что их быть не должно. Эта тема будет моим отчётным дневником. Буду писать обо всём, что делаю для достижения своей цели и о результатах в ВК группе назову "Наташа худей". Желающие - присоединяйтесь. Скептиков, критиков, тупых блондинок и прочих "доброжелателей" буду слать. Добрые советы и поддержку приму с благодарностью. Возраст 25, рост 176, вес 80,5. ответьте здесь хотя бы с чего начать что бы быстро скинуть?
Отпишу сразу так как имею мед.Образование и что бы вы себе не навредили только хуже посоветую чем мои пациенты убирают лишний вес, никогда никакие операции не вернут нормальное пищеварение и обмен веществ, лучшее средство это диетические добавки которые заставляют выводить всевозможные отложения без вредя здоровью, но их на нашем рынке очень мало вот наверное единственный признанный всеми препарат пускай и желтушная статья но я сам знаю и пациенты у меня проходят курс именно этим коктейлем сёр.рф/Шокослим_Африкантова/ (по другому вставить не получается просто скопируй ) вот если хочешь прямой магазин у них в весеннее время скидки сейчас стоит курс чуть меньше 1000р как 2 билета в кино ссылка: сёр.рф/шок (почему то не вставляется ссылка странно просто копируй и вставь) , в общем результаты меня радуют и моих пациентов, можно сказать 50% достижений это за счет вывода шлаков. Удачи вам и да на группу уже подписался интересное название "Наташа худей" и как такое в голову приходит)зато быстро нашёл буду следить за результатами!
Вот разводит на добавки!