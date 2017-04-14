Совсем скоро 28-летняя актриса Агния Дитковските станет мамой во второй раз, передает журнал «7Дней». Личность отца своего ребенка она не разглашает, однако прессе уже известны некоторые подробности о ее предполагаемом возлюбленном.

По информации СМИ, новый избранник актрисы — успешный бизнесмен, с которым она познакомилась в 2012 году, когда представляла в Киеве свой первый литовский фильм «Горячее сердце». Тогда у них случился роман. Поговаривают, что именно он помог семье Агнии Дитковските переехать в дом на Рублевке.

Спустя несколько часов после сообщения о беременности актрисы, сотрудникам журнала «СтарХит» удалось дозвониться до ее мамы. «Это неправда», — отрезала Татьяна Борисовна.

Напомним, что в июле 2015 года Агния пережила расставание с мужем, актером Алексеем Чадовым. У пары остался общий ребенок Федор, 5 июня ему исполнится 3 года.

Фото: instagram.com