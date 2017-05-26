В начале мая новым президентом Франции был выбран 39-летний Эммануэль Макрон. Всеобщее удивление было связано не только с тем, что политик стал самым молодым лидером страны, но и с тем, что он женат на преподавательнице французского языка, которая старше его на 24 года. Из-за существенной разницы в возрасте в Сети стали активно обсуждать и не лестно отзываться о супружеской чете, подозревая Макрона в нетрадиционной ориентации. Но Эммануэль дал достойный отпор сплетникам.

Пока новый президент занят политическими делами, встречаясь с лидерами других стран, Брижит Макрон осваивается в роли первой леди Франции. Так, 25 мая в Брюсселе состоялся саммит стран НАТО, куда прилетели Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в сопровождении своих жен.

Каждый выход как Мелании, так и Брижит находится под пристальным вниманием прессы, а их наряды мгновенно становятся предметами обсуждения. В то время пока лидеры НАТО занимались важными делами, их супруги впервые встретились, проведя время в музее Магритта, а затем в брюссельском королевском дворце.

Для выхода в свет Мелания выбрала элегантный бежевый костюм от Maison Ullens, который полностью соответствовал статусу встречи. А вот 64-летняя Брижит предпочла короткий наряд черного цвета, дополнив образ сумкой Louis Vuitton, чем и приковала внимание общественности. Многие пользователи Сети отметили, что подобное платье абсолютно не подходит женщине в ее возрасте и тем более статусу первой леди страны.

К слову, на встрече в брюсельском королевском дворце Брижит предстала в том же самом наряде, в отличие от Мелании, которая сменила костюм на черное кружевное платье ниже колен и аккуратные босоножки в тон.

Фото: globallookpress.com