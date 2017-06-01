Анастасию Заворотнюк по праву можно назвать одной из самых красивых актрис российского кино. Поклонники звезды не раз отмечали, что она совсем не изменилась со времен съемок сериала «Моя прекрасная няня».

Несмотря на то, что в своих ранних интервью артистка заявляла: «Я не прибегаю к помощи пластических хирургов», недавняя публикация Анастасии, сделанная во время благотворительного фестиваля «Радуга» в Ставрополе, заставила подписчиков усомниться в этом.

На снимках, опубликованных в Instagram, невооруженным глазом видны изменения во внешности Заворотнюк: глаза стали заметно уже, губы пухлее, а коже идеально гладкой, без единой морщинки. И это в 46 лет. Конечно, такое преображение не осталось без внимания подписчиков, однако все комментарии, касающееся вопросов о внешности, тут же исчезали со страницы актрисы.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Июн 1 2017 в 11:24 PDT

Фото: instagram.com