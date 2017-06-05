Иногда нам хочется наставить «лайков» в звездных Instagram — настолько велика концентрация милых детских фото и видео в ленте. Сегодня рекордсменом по «ми-ми-ми» стала Анна Хилькевич, которая опубликовала видеоролик, на котором ее маленькая дочь Арианна пугается маму. «Мой ребенок впервые в жизни увидел такой макияж у меня... нет, все-таки наша семья выбирает нюд или стрелки», — потешается актриса.
Лена Темникова отдыхает со своей малышкой Сашей и ее бабушкой в Турции. «Наш сладкий пупсик», — пишет звездная мама.
Кети Топурия и ее стильная дочка Оливия Гейхман сходили на детский праздник.
Но не только мамы девочек радовали подписчиков милыми фотографиями и видеороликами. Актриса Мария Кожевникова, которая готовится стать мамой в третий раз, показала видеоролик со своими очаровательными ребятами — Иваном и Максимом.
Фото: instagram.com