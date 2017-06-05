Сегодня звезды побили рекорд по милым видеороликам и фотографиям своих детей

Иногда нам хочется наставить «лайков» в звездных Instagram — настолько велика концентрация милых детских фото и видео в ленте. Сегодня рекордсменом по «ми-ми-ми» стала Анна Хилькевич, которая опубликовала видеоролик, на котором ее маленькая дочь Арианна пугается маму. «Мой ребенок впервые в жизни увидел такой макияж у меня... нет, все-таки наша семья выбирает нюд или стрелки», — потешается актриса.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Июн 5 2017 в 9:08 PDT

Лена Темникова отдыхает со своей малышкой Сашей и ее бабушкой в Турции. «Наш сладкий пупсик», — пишет звездная мама.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Июн 5 2017 в 5:41 PDT

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Июн 2 2017 в 12:03 PDT

Кети Топурия и ее стильная дочка Оливия Гейхман сходили на детский праздник.

Публикация от Olivia (@olivia_geykhman)Июн 5 2017 в 8:43 PDT

Но не только мамы девочек радовали подписчиков милыми фотографиями и видеороликами. Актриса Мария Кожевникова, которая готовится стать мамой в третий раз, показала видеоролик со своими очаровательными ребятами — Иваном и Максимом.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Июн 5 2017 в 7:20 PDT

Фото: instagram.com