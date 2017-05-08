Сейчас 17-летняя дочь Ларисы Гузевой Ольга находится в таком возрасте, когда пора смелых экспериментов со внешностью в самом разгаре. И она не упускает этой возможности. У девушки проколот нос, в ушах красуются несколько сережек, она предпочитает мужской стиль в одежде, выбирая кепки, спортивные штаны, толстовки и массивные крутки. Все это в целом делает дочь ведущей похожей на обычного парня, стирая любые признаки гендерного различия.
Но родителей Лели, как ее называет мама, не особо заботит то, как одевается их наследница. На днях Игорь Бухаров опубликовал несколько фото с Ольгой, при этом ни разу не упомянув о неженственном образе дочки. А вот Лариса, несмотря на то, что всегда демократично относилась к экспериментам со внешностью и утверждала, что у ребенка в этом вопросе должна быть свобода выбора, все же удивилась наряду Лели.
«Так я вроде эта... девочку рожала...», — прокомментировала одно из фото дочери Гузеева.
А как вам образ Ольги?
Фото: instagram.com, east news.ru