Сейчас 17-летняя дочь Ларисы Гузевой Ольга находится в таком возрасте, когда пора смелых экспериментов со внешностью в самом разгаре. И она не упускает этой возможности. У девушки проколот нос, в ушах красуются несколько сережек, она предпочитает мужской стиль в одежде, выбирая кепки, спортивные штаны, толстовки и массивные крутки. Все это в целом делает дочь ведущей похожей на обычного парня, стирая любые признаки гендерного различия.

Публикация от Igor Bukharov (@igorbukharov) Май 9 2017 в 11:28 PDT

Но родителей Лели, как ее называет мама, не особо заботит то, как одевается их наследница. На днях Игорь Бухаров опубликовал несколько фото с Ольгой, при этом ни разу не упомянув о неженственном образе дочки. А вот Лариса, несмотря на то, что всегда демократично относилась к экспериментам со внешностью и утверждала, что у ребенка в этом вопросе должна быть свобода выбора, все же удивилась наряду Лели.

Публикация от Igor Bukharov (@igorbukharov) Май 9 2017 в 12:43 PDT

«Так я вроде эта... девочку рожала...», — прокомментировала одно из фото дочери Гузеева.

Публикация от Igor Bukharov (@igorbukharov) Май 8 2017 в 2:55 PDT

А как вам образ Ольги?

Фото: instagram.com, east news.ru