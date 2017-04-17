Популярная певица Алена Свиридова вырастила двух сыновей, но это не мешает ей оставаться такой же молодой и задорной, как во времена клипов «Розовый фламинго» и «Никто-никогда». Сегодня женщина решила изменить имидж и сделала короткую стрижку, фотографией которой поделилась в своем блоге в Instagram. «Ну и как вам новый имидж? Возвращение к истокам», — прокомментировала она.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova)Апр 17 2017 в 6:52 PDT

«Вам идет!», «Отлично с короткой стрижкой!», «Гостья из прошлого», «Свежи и прекрасны! Укладка суперстильная», «Очень хорошо! Стильно, модно, молодежно!», «Помолодела!)», — восхитились поклонники.

Несколькими днями раньше певица показывала фотографию, которую сделал ее друг-фотограф. На ней она так же стройна, как и в прошлом.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova)Апр 12 2017 в 3:27 PDT

Фото: instagram.com