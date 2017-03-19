Алисе Тимуровне Юнусовой исполнилось три года. В честь дня рождения малышки вместе собрались ее родители и любимая бабушка Симона. В Instagram появились новые снимки семейства, на которых Тимати, Алена Шишкова и, конечно, сама именниница, одетые в черное, позирует вместе.
«Уже целых 3 года!!! Мы с Мамой тебя любим и желаем, чтобы ты не росла так стремительно быстро, мы за тобой не успеваем», — поздравил дочь Тимати.
Алена Шишкова также трогательно поздравила малышку: «С Днем Рождения, малыш!!! Пусть исполняются все твои мечты!!! Мы с папой тебя очень любим!!!». Фолловеры модели написали десятки комментариев о том, какая они замечательная семья, и посоветовали Алене и Тимати быть вместе.
Симона Юнусова, которая растит девочку, посвятила внучке длинный пост, написанной в стиле сказки, в котором защитила свою семью от многочисленных сплетен и слухов.
"В некотором царстве, в некотором государстве, у благородного принца и красавицы принцессы, родилась дочь. Целый год королевство праздновало рождение наследницы, а счастливые родители представляли Её во главе разрастающейся компании. И только Королева-Мать мечтала о другом... К слову сказать, королева была уже не молода и ничего не понимала в моде... Она стригла чудесные белокурые локоны маленькой принцессы и одевала, как мальчика! Малышка любила животных, бегала босиком по всему королевству, и о ужас.....играла с детьми аборигенов!!!... Королева заставляла девочку постигать разные науки: родную речь и заморские языки, учила вставать на мостик и садиться на шпагат, готовить и стирать,....а ещё, она обучала кроху нырять в морскую пучину и доставать огромные раковины с чудесными жемчужинами. Коллекция жемчуга всегда стояла в покоях Королевы и наполняла её душу гордостью за внучку. Придворные шушукались за спиной и крутили у виска, ведь по их мнению принцесса была лишена королевского детства!!!... А девочка росла вежливой и умной. "Зачем всё это царской особе?!"- удивлялись люди, но никто не смел перечить грозной старухе!!!... Девушка подросла, вышла замуж и родила множество принцесс и принцев. Народ обожал свою молодую,добрую и умную Королеву... Ей не нужны были дорогие учителя, повара и художники из соседних королевств. Всем премудростям Женщина обучала своих детей сама. Придворные больше не сплетничали, они преклонялись перед истинной Матерью....Теперь уже в её покоях хранилась коллекция жемчужин, а со стены с улыбкой глядел портрет бабушки...и только эти двое знали, о чём когда-то мечтала старая Королева... " С Днём Рождения, моя маленькая принцесса!!! 19.03.2017
Фото: Instagram