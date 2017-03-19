Рэпер и модель приняли участие в семейной фотосессии с подросшей дочкой и попросили малышку не расти так быстро

Алисе Тимуровне Юнусовой исполнилось три года. В честь дня рождения малышки вместе собрались ее родители и любимая бабушка Симона. В Instagram появились новые снимки семейства, на которых Тимати, Алена Шишкова и, конечно, сама именниница, одетые в черное, позирует вместе.

«Уже целых 3 года!!! Мы с Мамой тебя любим и желаем, чтобы ты не росла так стремительно быстро, мы за тобой не успеваем», — поздравил дочь Тимати.

Алена Шишкова также трогательно поздравила малышку: «С Днем Рождения, малыш!!! Пусть исполняются все твои мечты!!! Мы с папой тебя очень любим!!!». Фолловеры модели написали десятки комментариев о том, какая они замечательная семья, и посоветовали Алене и Тимати быть вместе.

Симона Юнусова, которая растит девочку, посвятила внучке длинный пост, написанной в стиле сказки, в котором защитила свою семью от многочисленных сплетен и слухов.

Фото: Instagram