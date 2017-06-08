На днях супермодель Наталья Водянова отправилась вместе с семьей на фестиваль Славы Полунина, который прошел в его творческой лаборатории «Желтая Мельница» под Парижем.

Большая территория парка позволила устроить сразу десять пикников разной тематики, один из которых был посвящен Индии. Культуру этой страны модель изучала вместе с детьми и своей бабушкой Ларисой Гавриловной, переодевшись в индийские костюмы.

Поделиться яркими эмоциями и впечатлениями от праздника Наталья поспешила в своем блоге, опубликовав несколько красочных снимков и поблагодарив Славу за моменты счастья.

«Мы все ещё всё семьёй отходим от впечатлений от Фестиваля Пикников, организованным Славой Полуниным и его славной Академией Дураков. Сотни незабываемых деталей навсегда останутся в памяти: от инСТУЛяции Андрея Бартенева, дрейфующей посреди реки кровати, до пельмешек в форме сердечек, детской музыкальной(!) площадки и плова в Узбекском пикнике под прищуром Тимура Бекмамбетова, танцев с цыганами под летним дождем. Спасибо, Слава, за эти моменты счастья, свободу и бесшабашность!», — сообщила Водянова.

Фото: instagram.com, globallookpress.com