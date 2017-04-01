Маленький сын актера Алека Болдуина Рафаэль, которому летом исполнится 2 года, покорил всех на премьере нового мультфильма «Босс-молокосос». Примечательно, что главного персонажа, младенца, который на самом деле является тайным агентом, озвучивает Алек Болдуин.

58-летний актер был на премьере мультфильма со свей семьей: женой Хилари, дочкой Кармой и сыном Рафаэлем. Самого младшего ребенка, полугодовалого Леонардо, пара оставила дома.

«Так забавно, что Раф похож на главного героя, хотя Алек работал над персонажем намного дольше, чем Раф вообще живет», — написала Хирали в своем блоге. Малыш одет в черный костюм, у него также светлые волосы, как и у персонажа мультфильма, и он был очень серьезен.

«Ого, да это же просто его копия!», «Что Раф сказал про мультик, он не считает, что на постере он?», «Не может быть, как с него рисовали!», — пишут в комментариях к фотографии мальчика подписчики.

Алек Болдуин женился на инструкторе по йоге Хилари в 2012 году. У них уже трое детей. От первого брака с актрисой Ким Бейсингер у Алекса есть дочь, 21-летняя Айленд.

Фото: instagram.com, gettyimages.com