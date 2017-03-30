«Особенные» дети — это всегда очень сложно. Они развиваются не так, как мы привыкли, поэтому родителям приходится уделять им намного больше внимания. В недавнем откровенном интервью телеведущая Светлана Зейналова рассказала о непонимании и насмешках окружающих, и особом воспитании своей 8-летней дочери.

«Сложнее всего было в первые годы. Я помню, как Саша заметила меня в первый раз. Педиатр, пришедший домой на плановый осмотр, обратил внимание, что Саша не смотрит в глаза. Начались хождения по врачам, анализы, исследования… Дочь отказывалась меня слушаться, мы не могли понять друг друга… После ее очередной истерики я сдалась: просто села на пол и разревелась… Тут она увидела меня рыдающую, подошла и обняла. Так я поняла, что дочь меня видит и слышит и понимает», — поделилась мать.

У девочки аутизм. Но даже к этой особенности общество относится жестоко: ее боялись, избегали, не приглашали на праздники. Предвидя подобное, Светлана поначалу не хотела говорить о диагнозе Сашеньки. Но однажды решилась. «В какой-то момент надоело рассказывать всем, что у дочки просто сложный характер. Получается, ты стыдишься собственного ребенка, боишься признаться, что есть большая проблема, с которой нужно научиться жить. Я рассказала о нашем диагнозе в интервью сознательно, чтобы люди, с которыми Саша общается, начали ее принимать, чтобы ее стало принимать общество, чтобы государство, в свою очередь, осознало свою долю ответственности перед ней», — пояснила она «Теленеделе».

Окружающих в основном пугает то, что иногда дочь телеведущей ведет себя странно, ей сложно выражать свои эмоции, она пытается общаться с помощью нечленораздельных звуков, криков. Мама успокаивает ее и просит пользоваться словами. Они вместе посещают дорогостоящих специалистов. Телеведущая берется практически за любую работу, не брезгует помощью государства — инвалидность предполагает выплаты в размере 13 тысяч рублей в месяц. Помогают и мужчины — бывший супруг Алексей и гражданский муж Дмитрий. Последний учит ее переходить дорогу, стоять на светофорах, гулять новыми дорогами — это очень сложно людям с ее диагнозом.

«Ровно 8 лет назад в моей жизни случилось самое лучшее: появилась моя дочь. За эти годы мы ссорились и мирились, плакали и смеялись, терялись и находили друг друга вновь. Мы многое прошли и многое поняли и переоценили по-новому. Есть жизнь пустая "ДО" неё и жизнь настоящая, осмысленная "ПОСЛЕ". Я не жалею ни о чем! И она МНЕ НРАВИТСЯ вся целиком -с характером, с проблемами, с победами, с поражениями... без неё я бы никогда не стала тем, кто я есть. Мне было бы просто не надо -а ради нее надо! И мы семей стоим у самого подножиях огромной горы под названием "Жизнь" и мне надо Ее как то так правильно подсадить, чтобы она забралась на вершину и не свалилась вниз. Именно об этом я и думаю 24 часа в день. Это и есть смысл всей моей дурацкой жизни! Так что это и мой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ -меня, как нового лучшего человека», — писала она в блоге.

Сейчас врачи отмечают улучшения: девочка ходит в школу и у нее даже есть друзья, она хорошо разговаривает, идет на контакт. Только ежедневная работа, которой не пренебрегает семья, позволяют ей не останавливаться и развиваться дальше.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)Мар 12 2017 в 10:21 PDT

Фото: starface.ru, instagram.com